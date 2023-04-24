الكهرباء: تطبيق الإصدار الموحد للقضاء على الأخطاء الحسابية بالفواتير يوليو المقبل

كتبت ــ رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم تطبيق تجربة برنامج الإصدار الموحد منذ 3 أشهر بإدارة العباسية التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء التى تضم 67 ألف مشترك، كاشفا أن الفاتورة التى يتم تحصيلها بدءا من الشهر الماضى بنظام برنامج الإصدار الموحد الذى يقضى تماما على الأخطاء الحسابية لفاتورة الاستهلاك.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن برنامج الإصدار الموحد يتم بالتعاون مع شركة النظم والمعلومات التابعة ل وزارة الكهرباء وشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، موضحا أن الوزارة تستهدف تعميم البرنامج على جميع شركات التوزيع يوليو المقبل.

وقال المصدر، إن شكاوى المواطنين سواء الخاصة بأخطاء فواتير وغيرها انخفضت بنسبة تجاوزت الـ 95% مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك نتيجة تنفيذ الآليات التى حددها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لإصدار فاتورة كهرباء سليمة تعبر عن استهلاك المواطن وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بين العاملين بالشركة واعتبار الشكوى المقدمة من المواطن هى مسئولية رئيس الشركة أولاً.