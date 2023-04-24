الكرملين يؤكد إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية فى موعدها

وكالات

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الانتخابات الرئاسية في روسيا عام 2024 ستتم وسيجري التحضير لها.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، وقال بيسكوف للصحفيين: "أي انتخابات في غاية الأهمية وخاصة انتخاب رئيس الدولة. وأعرب الرئيس، خلال كلمته أمام الجمعية الاتحادية برسالته السنوية، عن موقفه تجاه الانتخابات المقبلة، البلدية والرئاسية. لذلك ستجرى الانتخابات".

وكان بيسكوف، قد أكد اليوم تلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة للمشاركة في قمة "بريكس" مشيرا إلى أن الكرملين يعتبر هذا التكتل مهمًا.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى دعوة لحضور قمة "بريكس"، التي ستعقد في أغسطس: "نعم، إن الدعوات موجودة...سيتم اتخاذ القرارات المناسبة مع اقتراب الحدث. لكن على أي حال، ستشارك روسيا بنشاط في هذا".

وأضاف بيسكوف أن روسيا تواصل المشاركة في أعمال "بريكس"، مضيفًا: "نحن نعتبر هذا التكتل مهمًا للغاية، وتتزايد أهميته باستمرار ... المزيد والمزيد من الدول تبدي اهتمامًا بعمل هذا التجمع. لذلك سيستمر العمل وعلى أي مستويات. وعلى مستوى الخبراء، وعلى أعلى المستويات، وستواصل روسيا المشاركة".