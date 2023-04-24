القوى العاملة بالغربية: طرح فرص عمل مهنية وحرفية بحد أدنى 2700 جنيه

الغربية مصطفى عادل

قال أحمد القللى وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية، إن المديرية تطرح وظائف بالقطاع الخاص للشباب، فى عدد من التخصصات المختلفة الفنية والمهنية، للاستفادة من الكوادر الشبابية وتوفير فرص عمل لهم.

وأوضح لـ "اليوم السابع" أن الوظائف يتم طرحها بشكل دورى، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص لخلق فرص عمل للشباب، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور هو 2700 جنيه ولا يقل عن ذلك ويمكن أن يزيد وفقا للوظيفة وجهة العمل المتقدم لها.

وأعلنت وزارة القوى العاملة فى بيان لها، عن تلقيها طلبات من 55 شركة قطاع خاص فى 8 محافظات لشغل 1415 وظيفة خالية، فى عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أبريل ومايو 2023.

وجاء فى البيان، أن نشرة التوظيف الدورية التى تصدر عن "الوزارة" كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقى باحث أول بالإدارة، تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة، متوفرة فى 8 محافظات، هي: القاهرة، والقليوبية، وبورسعيد، وأسيوط، والغربية، والشرقية، والأقصر، والبحر الأحمر، وفى التخصصات الآتية: محاسبين، وأخصائى إجتماعى، واخصائى تمويل، ومهندسين تصاميم، ومراقبين كاميرات، وأفراد أمن، وأفراد تدخل سريع، ومدخلين بيانات، ومشرفين مبيعات، وفنى درفينى، وفنى كسترة، وسائقين، وعمال غزل ونسيج، وعمال إنتاج وخدمات، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى، وشملت النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بهذه المحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، على مهن أخصائى تمويل، ومشرفين، وموظفين استقبال، وإداريين، وسائقين، وعمال، ودليفرى، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لدمج ذوى الإعاقة فى سوق العمل، من خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018.