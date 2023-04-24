اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أبريل 2023 04:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

القوى العاملة بالغربية: طرح فرص عمل مهنية وحرفية بحد أدنى 2700 جنيه

الإثنين، 24 أبريل 2023 04:00 ص
القوى العاملة بالغربية: طرح فرص عمل مهنية وحرفية بحد أدنى 2700 جنيه القوى العاملة
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال أحمد القللى وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية، إن المديرية تطرح وظائف بالقطاع الخاص للشباب، فى عدد من التخصصات المختلفة الفنية والمهنية، للاستفادة من الكوادر الشبابية وتوفير فرص عمل لهم.

وأوضح لـ "اليوم السابع" أن الوظائف يتم طرحها بشكل دورى، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص لخلق فرص عمل للشباب، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور هو 2700 جنيه ولا يقل عن ذلك ويمكن أن يزيد وفقا للوظيفة وجهة العمل المتقدم لها.

وأعلنت وزارة القوى العاملة فى بيان لها، عن تلقيها طلبات من 55 شركة قطاع خاص فى 8 محافظات لشغل 1415 وظيفة خالية، فى عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أبريل ومايو 2023.

 وجاء فى البيان، أن نشرة التوظيف الدورية التى تصدر عن "الوزارة" كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقى باحث أول بالإدارة، تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة، متوفرة فى 8 محافظات، هي: القاهرة، والقليوبية، وبورسعيد، وأسيوط، والغربية، والشرقية، والأقصر، والبحر الأحمر، وفى التخصصات الآتية: محاسبين، وأخصائى إجتماعى، واخصائى تمويل، ومهندسين تصاميم، ومراقبين كاميرات، وأفراد أمن، وأفراد تدخل سريع، ومدخلين بيانات، ومشرفين مبيعات، وفنى درفينى، وفنى كسترة، وسائقين، وعمال غزل ونسيج، وعمال إنتاج وخدمات، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى، وشملت النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بهذه المحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، على مهن أخصائى تمويل، ومشرفين، وموظفين استقبال، وإداريين، وسائقين، وعمال، ودليفرى، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لدمج ذوى الإعاقة فى سوق العمل، من خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018.


القوى العاملة

وزارة القوى العاملة

القوى العاملة بالغربية

وظائف القوى العاملة



الموضوعات المتعلقة

5 اشتراطات للحصول على التدريب المهنى السريع بوزارة القوى العاملة.. اعرفها

الجمعة، 21 أبريل 2023 11:00 م

القوى العاملة تعلن عن 1415 فرصة عمل فى 8 محافظات.. صور

الجمعة، 21 أبريل 2023 09:24 ص

"سوق العمل أونلاين".. البوابة الجيومكانية للقوى العاملة توفر فرص عمل للشباب وفقا لاحتياجات السوق المحلى والدولى من خلال المنصات الإلكترونية.. تتيح تلقى التدريبات المهنية بأكثر من 50 مهنة لتنفيذ مشروعات صغيرة

الجمعة، 21 أبريل 2023 08:17 م

"القوى العاملة" في 7 أيام: فرص عمل.. وعودة مستحقات عمالة مصرية في الخارج

الجمعة، 21 أبريل 2023 05:36 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة