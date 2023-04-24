العثور على جثة شخص داخل منزله فى الشرقية

عثرت الأجهزة الأمنية بالشرقية على جثة شخص داخل منزله بناحية السواقي في مركز أبو كبير، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بالعثور على شخص، عمره 55 سنة، جثة هامدة داخل منزله بناحية السواقي في مركز أبو كبير.
وتبين من التحريات الأولية وتوقيع الكشف الطبي على الجثة من جانب مفتش الصحة حدوث الوفاة نتيجة توقف بعضلة القلب، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى أبو كبير المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.
جثة- أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عثرت الأجهزة الأمنية بالشرقية على جثة شخص داخل منزله بناحية السواقي في مركز أبو كبير، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.
الموضوعات المتعلقة
أمن الشرقية يكثف جهوده لكشف غموض مقتل الطفلة سجودالأربعاء، 08 فبراير 2023 10:09 ص
أمن الشرقية يكثف جهوده لضبط المتهم بقتل ابنته وإصابة زوجته فى فاقوسالسبت، 21 يناير 2023 12:25 م
أمن الشرقية يحقق فى مقتل مسنة على يد نجلهاالجمعة، 09 ديسمبر 2022 03:54 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة