اليوم السابع
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الإثنين، 24 أبريل 2023 02:09 م
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العثور على جثة شخص داخل منزله فى الشرقية

الإثنين، 24 أبريل 2023 01:33 م
العثور على جثة شخص داخل منزله فى الشرقية جثة- أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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عثرت الأجهزة الأمنية بالشرقية على جثة شخص داخل منزله بناحية السواقي في مركز أبو كبير، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بالعثور على شخص، عمره 55 سنة، جثة هامدة داخل منزله بناحية السواقي في مركز أبو كبير.

وتبين من التحريات الأولية وتوقيع الكشف الطبي على الجثة من جانب مفتش الصحة حدوث الوفاة نتيجة توقف بعضلة القلب، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى أبو كبير المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

 


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