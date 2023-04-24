الطب البيطرى بالجيزة تشن حملات مكبرة على المطاعم والمحال بالدقى والعجوزة

كتبت - مرام محمد

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مديرية الطب البيطرى بالجيزة بتكثيف الحملات الرقابية على محلات الجزارة والمحال العامة وأسواق بيع الأسماك المملحة والمدخنة والثلاجات وأماكن عرض المنتجات الغذائية بنطاق المحافظة، وذلك بالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين؛ لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي حفاظاً على سلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار، شنت مديرية الطب البيطري اليوم الإثنين، حملات مكبرة على المطاعم والمحال التجارية ومحلات الجزارة بأحياء الدقي والعجوزة للتأكد من جودة المعروضات، مؤكدة تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمطاعم والمحال التجارية في مختلف قطاعات المحافظة؛ لضبط السلع مجهولة المصدر أو المنتهية الصلاحية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ويذكر أنه تم وقف جميع إجازات الأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر بمحافظة الجيزة مع تعزيز المجازر بقوة من الأطباء المتخصصين بالكشف على اللحوم وتزويدها بالأختام والمادة السرية وأدوات النظافة وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لها والخاصة بمرافق الصرف الصحي والمياه والكهرباء، وذلك استعدادا لعيد الفطر المبارك.



جانب من الحملة



جانب من حملة الطب البيطرى