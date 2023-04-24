اليوم السابع
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السيطرة على حريق أسفل كوبرى فى الإسماعيلية.. صور

الإثنين، 24 أبريل 2023 10:00 م
السيطرة على حريق أسفل كوبرى فى الإسماعيلية.. صور حريق فى هيش أسفل كوبرى فى الإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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سيطرت قوات الحماية المدنية في الإسماعيلية، علي حريق شب مساء اليوم الاثنين فى هيش أسفل كوبرى السواركة بقرية الرياح علي طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي قبل امتداده وتأثيره علي الكوبرى دون خسائر بشرية. 
 
وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد اندلاع حريق فى هيش أسفل كوبري السواركة بقرية الرياح بدائرة مركز ومدينة القنطرة غرب.
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية والإطفاء إلى مكان الحريق، وتمت السيطرة عليه قبل امتداده إلى جسم الكوبرى دون خسائر بشرية. 
 
حريق فى هيش أسفل كوبرى فى الإسماعيلية (1)
حريق فى هيش أسفل كوبرى فى الإسماعيلية (1)

حريق فى هيش أسفل كوبرى فى الإسماعيلية (2)
حريق فى هيش أسفل كوبرى فى الإسماعيلية (2)

حريق فى هيش أسفل كوبرى فى الإسماعيلية (3)
حريق فى هيش أسفل كوبرى فى الإسماعيلية (3)

حريق فى هيش أسفل كوبرى فى الإسماعيلية (4)
حريق فى هيش أسفل كوبرى فى الإسماعيلية (4)

حريق فى هيش أسفل كوبرى فى الإسماعيلية (5)
حريق فى هيش أسفل كوبرى فى الإسماعيلية (5)

حريق فى هيش أسفل كوبرى فى الإسماعيلية (6)
حريق فى هيش أسفل كوبرى فى الإسماعيلية (6)

حريق فى هيش أسفل كوبرى فى الإسماعيلية (7)
حريق فى هيش أسفل كوبرى فى الإسماعيلية (7)

حريق فى هيش أسفل كوبرى فى الإسماعيلية (8)
حريق فى هيش أسفل كوبرى فى الإسماعيلية (8)

حريق فى هيش أسفل كوبرى فى الإسماعيلية (9)
حريق فى هيش أسفل كوبرى فى الإسماعيلية (9)

 


الاسماعيلية

طريق الاسماعيلية بورسعيد

كوبرى السواركة

قرية الرياح

الحماية المدنية



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