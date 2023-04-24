السر في الظلام.. لماذا ينفذ لصوص الكابلات سرقاتهم في منتصف الليل؟

كتب أحمد حسني

كشفت تحقيقات نيابة الشروق وبدر، مع متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الكابلات الكهربائية من العقارات وبيعها، عن سر قيام اللصوص بتنفيذ سرقاتهم في منتصف الليل.

أفراد التشكيل العصابي أقرا بأنهم يختارون أوقات يكون فيها الظلام الدماس في منتصف الليل، لعدم رؤيتهم ولعدم الكشف عن هويتهم حال ملاحقة أي من المواطنين لهم.

واعترفا المتهمين أمام النيابة العامة بالتخطيط لسرقة الكابلات الكهربائية والنحاسية من أسفل العقارات وبيعها لأخر مقابل الحصول على مبالغ مالية، كما اعترفا بتكوين فيما بينهما تشكيل عصابي تخصص في سرقة الكابلات بأسلوب "السحب"، بعد مراقبة العقار بشكل دقيق والتأكد من عدم وجود مارة في ساعات الليل المتأخرة.

و تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة بدر، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الكابلات الكهربائية والنحاسية من العقارات تحت الإنشاء بأسلوب "السحب"، وارتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة بدر، كما تم بإرشادهما ضبط عميلهما "سىء النية" وبحوزته مسروقات واقعتى السرقة.