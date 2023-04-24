الزوجة الثانية تقود عامل شبرا لحبل المشنقة.. اعرف التفاصيل

كتب إيهاب المهندس

تزوج "م.م"، 38 سنة عامل، من زوجته الأولى بمنطقة شبرا الخيمة، وبعد سنوات قرر الزوج مرة آخري، غضبت زوجته الأولى وقررت ترك عش الزوجية والذهاب لبيت أبيها.

حدثت خلافات بين الزوج وشقيق زوجته الأولى، فشلت كل محاولات الصلح بينه الطرفين، وتطور الخلاف لشجار بين الطرفين، وهنا كانت بداية حدوث تطور في الخلافات بينهما.

الزوج نسي المودة والرحمة مع زوجته الأولى وأهلها وقرر الانتقام بطريقة خاصة، انتقام يحمل الغل والخسة، وقرر انهاء الخصومة مع شقيقة زوجته الأولى إلى الأبد، فخطط ودبر للانتقام من شقيق زوجته الأولى.

"العامل" قرر فى ساعة شيطان التخلص من شقيق زوجته الأولى وأعد سلاح أبيض "سكين"، وذهب لمكان عمل شقيق زوجته وقام بالتعدي عليه بسلاح أبيض ليلفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة.

بعد ارتكاب الجريمة حاول المتهم الفرار ولكن الأهلى تحفظوا عليه داخل المحل الذى شهد وقوع الجريمة، لتسليمه للأجهزة الأمنية.

بدموع الندم اعترف المتهم بتفاصيل جريمته النكراء، وكيفية تجهزه للسلاح المستخدم فيها ومتابعته للمجني عليه حتي انهاء حياته داخل محل عمله.

بعد التحقيق مع المتهم تم احالته للجنايات التي نظرت محاكمته في جلسات متعاقبة وسماع أقوال الشهود ومرافعة النيابة العامة ومرافعة الدفاع، لتقرر المحكمة إحالة المتهم إلى المفتى لأخذ الراى الشرعي في إعدامه لتنتهي رحلة المتهم بعد الزواج الثاني على منصة الإعدام.