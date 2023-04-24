اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"الزلازل السورى": تسجيل 13 هزة أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية

الإثنين، 24 أبريل 2023 09:45 ص
"الزلازل السورى": تسجيل 13 هزة أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية مقياس ريختر - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن المركز الوطني للزلازل السوري عن تسجيل 13 هزة أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز، في بيان اليوم الاثنين وفقا لوكالة الأنباء السورية، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزتين على الحدود السورية التركية إحداهما شمال حلب بـ 50 كم وبقوة 2 درجة على مقياس ريختر، والثانية شمال غرب حلب بـ 52 كم بقوة 2.1 درجة.

وأضاف المركز أنه تم رصد 3 هزات في لواء اسكندرون بقوة 1.7 و 2.5 و2.1 درجة، و6 هزات في تركيا، وهزة في البحر المتوسط، وأخرى شرق البلاد، مبيناً أن الهزات حصلت على أعماق مختلفة وصلت إلى 142.7 كم.

 


المركز الوطني للزلازل السوري

سوريا

لواء اسكندرون

تركيا



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