اليوم السابع
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الداخلية تضبط 12 ألف قطعة ألعاب نارية في أسيوط

الإثنين، 24 أبريل 2023 12:07 م
الداخلية تضبط 12 ألف قطعة ألعاب نارية في أسيوط ألعاب نارية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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 نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية وبحوزته 12 ألف قطعة ألعاب نارية مختلف الأشكال والأنواع فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائز ومتجري الألعاب النارية.
 
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط قيام (تاجر لعب أطفال- مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط) بالإتجار فى الألعاب النارية.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته 12000 قطعة ألعاب نارية مختلف الأشكال والأنواع، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والتربح منها.

أسيوط

أمن أسيوط

ألعاب نارية

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