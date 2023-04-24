اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الخارجية الصينية: إجلاء أول مجموعة من المواطنين الصينيين من السودان

الإثنين، 24 أبريل 2023 11:55 ص
الخارجية الصينية: إجلاء أول مجموعة من المواطنين الصينيين من السودان الرئيس الصينى شى جين بينج
أ.ش.أ

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أعلنت الصين اليوم الإثنين أنه تم إجلاء أول مجموعة من المواطنين الصينيين من السودان إلى دولة مجاورة وسط عملية متواصلة لإبعاد شعبها عن الصراع المستمر منذ أكثر من أسبوع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
 
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، في مؤتمر صحفي، إن وزارة الخارجية الصينية قامت بتفعيل آلية طوارئ لضمان سلامة المواطنين الصينيين فور اندلاع الاشتباكات.
 
وأضافت ماو أنه تم إرسال مجموعات عمل لتنسيق خطط الإجلاء، مؤكدة أن الخارجية الصينية ستبقى على اتصال وثيق بالسلطات المحلية وسفارات الدول الأخرى في السودان، بحسب الموقع الرسمي لشبكة "سي جي تي إن" الصينية.

الخارجية الصينية

السودان

الخرطوم

الصين



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