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الجيزة: حملات مكبرة لرفع إشغالات المحال التجارية والمقاهى بالمنيرة الغربية

الإثنين، 24 أبريل 2023 08:34 م
الجيزة: حملات مكبرة لرفع إشغالات المحال التجارية والمقاهى بالمنيرة الغربية رفع الإشغالات
كتبت - مرام محمد

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شنت محافظة الجيزة من خلال حي شمال حملات مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المحال التجارية والمقاهى والمطاعم على الطريق العام بمساكن البراجيل بقطاع المنيرة الغربية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ضرورة تكثيف حملات النظافة والإشغالات، والمتابعة الميدانية اليومية للشارع خلال إجازة عيد الفطر المبارك لرصد أى مخالفات وإزالتها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددا على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً.

يُذكر أن محافظة الجيزة شنت من خلال حي شمال اليوم الإثنين، حملات مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام بشوارع الوحدة ومحمد حجازي وطلعت حرب والعامل الأول بإمبابة.

جانب من الحملات
جانب من الحملات

حملات لرفع الإشغالات
حملات لرفع الإشغالات

حملة رفع اشغالات

اشغالات

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اشغالات الباعة الجائلين

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البراجيل

المنيرة الغربية



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