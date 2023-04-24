البالون الطائر يحقق أعلى معدل.. 1600 سائح يستمتعون فى سماء الأقصر "صور"

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، عودة تحليق رحلات البالون الطائر فى سماء البر الغربي بعد توقفها أمس لسوء الأحوال الجوية، حيث حلقت فى السماء صباح اليوم 67 رحلة بالون طائر أقلت على متنها أكثر من 1600 سائح من حول العالم، وذلك وسط حالة من البهجة والسعادة بين الأفواج السياحية وتحت إشراف العميد عمرو عاطف مدير أرض مطار البالون الطائر بالأقصر.

ومن جانبه صرح خالد سليمان أحد مشرفي رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، أنه بعد إلغاء رحلات البالون أمس الأحد لسوء الأحوال الجوية، شهد أرض مطار البالون الطائر اليوم حالة من الإقبال المميزة من الأفواج السياحية على رحلات البالون الطائر، حيث حلقت اليوم 67 رحلة بالون أقلت على متنها حوالى 1600 سائح من حول العالم.

ويضيف خالد سليمان فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تقدم الشركات دعم كبير للسائحين ووسائل بهجة وفرحة لهم خلال الرحلات، حيث أن الرحلات تساهم في إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم فى السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر، مؤكداً على أنه تقدم عدد من الشركات السياحية خدمة البالون الطائر والبالغ عددها 16 شركة وتتراوح مدة الرحلة من 40 دقيقة إلى 60 دقيقة بارتفاع 2000 قدم عن أرض مدينة الأقصر، ويحمل البالون من 12 حتى 34 شخصاً، وتبدأ الرحلة بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتبدأ المشاهد تتغير وتتبدل أسفلك من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة فى مياه النهر الخالد، الذى استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن في قلب الجبل، مرورا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك والملكات.

ومن الجدير بالذكر أنه تحتل محافظة الأقصر مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميًا، حيث أن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.



البالون الطائر



البالون الطائر



البالون الطائر