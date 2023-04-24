اليوم السابع
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 10 فلسطينيين من شمال الضفة الغربية

الإثنين، 24 أبريل 2023 11:00 ص
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 10 فلسطينيين من شمال الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، 10 فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين، بينهم الأسيران المحرران، ياسر محمد علي عمارنة، وعبد الله أحمد حرز الله، من محافظة (جنين).

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال ستة فلسطينيين آخرين من مناطق متفرقة من محافظة (نابلس) إلى الجنوب من (جنين)، وهي المحافظة الأكثر خطورة على الإطلاق؛ لوجود نقاط ساخنة على طول خطوط التماس بين المناطق الفلسطينية والمستوطنات الإسرائيلية، غير القانونية وغير المعترف بها دوليا، والمنتشرة بشكل سرطاني في أنحائها.. ويعرف المستوطنون في (نابلس) بالعنف المفرط.

 


الاحتلال الإسرائيلي

الضفة الغربية

فلسطين

نابلس



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