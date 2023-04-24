اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى يسحب بعثته الدبلوماسية لدى السودان

الإثنين، 24 أبريل 2023 12:19 م
الاتحاد الأوروبى يسحب بعثته الدبلوماسية لدى السودان جوزيف بوريل
أ.ش.أ

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أعلن الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، سحب أعضاء البعثة الدبلوماسية الأوروبية من السودان بأمان، باستثناء السفير إيدان أوهارا.
 
وقال بوريل، في تصريحات صحفية نشرتها دائرة الشئون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي قبل قليل، إن المجتمع الدولي بمجمله يضغط على كلا الجانبين المُتناحرين في السودان من أجل وقف النزاع، وتحدثت مع جيران الخرطوم وكل الأصدقاء، حتى مع الجنرالين اللذين يقودان القوات المعارضة.
 
وأضاف كبير الدبلوماسيين الأوروبيين أن رسالة المجتمع الدولي هي نفسها: عليكم وقف الحرب وإسكات المدافع والبدء في الحديث والبحث عن حل سياسي، لأنه لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع، وهذا ما نقوم به، أما بالنسبة إلى موظفينا، فقد قررنا إخراجهم من السودان نظرًا لأن هذا الأمر هو الأفضل بالنسبة لهم.

الاتحاد الاوروبى

السودان

الخرطوم

جوزيف بوريل



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