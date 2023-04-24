اعرف مواعيد العمل الرسمية بمكتبة الإسكندرية بعد انتهاء إجازة العيد

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مكتبة الإسكندرية، مواعيد العمل الرسمية بها، بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وأجازة عيد الفطر، حيث أغلقت المكتبة أبوابها من يوم الخميس 20 أبريل وحتى يوم الأحد 23 أبريل، ونستعرض فى السطور التالية المواعيد الرسمية للعمل بمكتبة الإسكندرية:

أولا: تستأنف المكتبة العمل يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 24 و25 أبريل 2023، من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

ثانيا: اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023، سوف تستأنف المكتبة العمل بمواعيدها المعتادة وهي كالتالي:

قاعة الاطلاع الرئيسية

من الأحد إلى الخميس:10.00 صباحاً – 7.00 مساءً.

السبت: 10.00 صباحاً – 2.00 ظهراً.

الزيارات والمتاحف ومركز القبة السماوية العلمي

من الأحد إلى الخميس: 9.30 صباحاً – 5.00 مساءً.

السبت: 10.00 صباحاً – 2.00 ظهراً.

مكتبة الطفل ومكتبة النشء ومكتبة طه حسين

من الأحد إلى الخميس: 9.30 صباحاً – 4.00 عصراً.

السبت: من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً (فيما عدا مكتبة طه حسين ستكون مغلقة).

وتعتبر مكتبة الإسكندرية، مجمع ثقافي يضم المكتبة الرئيسية (القادرة على استيعاب ملايين الكتب) والمكتبات التابعة وهى "المكتبة الفرنكوفونية" و"مكتبة الإيداع" و"مكتبة الخرائط".

كما تضم المكتبة، 6 مكتبات متخصصة وهى مكتبة الفنون والوسائط المتعددة والمواد السمعية والبصرية ومكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر ومكتبة الطفل ومكتبة النشء وقسم التبادل والأرشيف ومكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة ونسخة محاكية لأرشيف الإنترنت.

وتضم المكتبة أيضا 4 متاحف، وهى متحف الآثار ومتحف المخطوطات ومتحف السادات ومتحف تاريخ العلوم والقبة السماوية وقاعة استكشاف لتعريف الأطفال بالعلوم وقاعة البانوراما الحضارية وهى وهي عرض تفاعلي قام بإعداده مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، ويقدم من خلال تسع شاشات رقمية هي الأولى من نوعها في العالم.

وتضم المكتبة 12 مركزًا للبحث الأكاديمي ، هى مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، مركز دراسات الخطوط، مركز الدراسات والبرامج الخاصة، المعهد الدولي للدراسات المعلوماتية، مركز المخطوطات، مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي ومقره القاهرة، مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية، مركز دراسات الحضارة الإسلامية، مركز الدراسات القبطية، مركز الدراسات الاستراتيجية، برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي، مركز الفنون.