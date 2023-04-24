اليوم السابع
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إكسترا نيوز: وصول المصريين القادمين من السودان إلى مطار شرق القاهرة

الإثنين، 24 أبريل 2023 06:38 م
إكسترا نيوز: وصول المصريين القادمين من السودان إلى مطار شرق القاهرة
الأمير نصرى

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أفادت قناة إكسترا نيوز فى خبر عاجل لها وصول المصريين القادمين من السودان إلى مطار شرق القاهرة بعد نجاح السلطات المصرية فى عملية إجلائهم.
 
وكان مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، قد أكد أن ما يقرب من 5 آلاف مواطن بين مصريين وسودانيين وجنسيات أخرى، مروا عبر معبر أرقين، فى ظل التسهيلات التى قدمتها الدولة المصرية، موضحا أن الدولة المصرية تقدم العديد من التسهيلات من أجل تسريع دخول المتواجدين فى المعبر. 
 
وأضاف مراسل القناة، أن هناك خدمات طبية وإنسانية قدمت لكل المتواجدين داخل المعبر، وهناك عدد من السيارات فى الجانب السوداني تتوقف فى ظل توقف العمل فى هذا المعبر وفق قرار الإدارة السودانية ومن ثم سوف يتم السماح بدخول السيارات عند فتحه.

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