إصابة 9 مراهقين بطلقات نارية فى حفل شرق تكساس بالولايات المتحدة

كتب محمد جمال

قالت الشرطة الأمريكية إن 9 مراهقين أصيبوا بإطلاق للنار عقب حفل موسيقى شرق ولاية تكساس، بحسب "روسيا اليوم".

وأضافت الشرطة أن إطلاق النار اندلع بعد منتصف الليل بقليل بمنزل فى مدينة جاسبر.

وأفاد مكتب قائد شرطة جاسبر بأن جميع الضحايا أصيبوا بجروح لا تعتبر مهددة للحياة، وفقا لصحيفة "نيويورك ديلي نيوز".

ولم يتم القبض على أى مشتبه بهم على الفور، فيما أوضح قائد الشرطة عبر "فيسبوك" أن التحقيق مستمر ويتم استجواب الأشخاص المشتبه بهم.

يذكر أن 8 أشخاص بينهم طفلة، أصيبوا إثر حادثى إطلاق نار، تعتقد الشرطة المحلية أنهما مرتبطان، وذلك فى أحد أحياء العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت إدارة شرطة العاصمة إنه لم يسقط قتلى فى حادثى إطلاق النار، لكنهما قد يكونان مرتبطين لأنهما وقعا فى نفس المنطقة من المدينة في فترة زمنية قصيرة.

ولفتت الشرطة إلى أنها وبينما كانت تستجيب لحادث إطلاق نار فى شارع ليباوم أسفر عن إصابة 7 أشخاص، أفيدت بإطلاق نار آخر بمكان قريب وبفترة زمنية قصيرة، أدى إلى إصابة طفلة 12 عاما بالرصاص بقدميها.

وقال شهود عيان فى شارع ليباوم إن سيارة سوداء "عبر بها مطلقو النار عبر الكتلة السكنية وأطلقوا الرصاصات بشكل عشوائى على الناس".

وأكدت الشرطة، التي لم تتحدث على الفور عن الدافع المحتمل لإطلاق النار، أن معظم المصابين انتقلوا إلى المستشفيات لتلقى العلاج بأنفسهم، لكنها لفتت إلى أنه كان هناك بعض الفوضى، بسبب عدد الضحايا وأقاربهم.