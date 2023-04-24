إصابة 5 أشخاص فى حادث سير على "دائرى ببا" جنوب بنى سويف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك بالطريق الدائري، أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بـ 3 سيارات إلي موقع حادث انقلاب توك توك وتم نقل المصابين إلى مستشفى ببا المركزي، وجارِ تقديم الإسعافات الأولية لهم تحت إشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة.

ونقلت سيارات الإسعاف كلت من: "محمد . ن . س "64 سنة، و"دينا. ع . ط" 17 سنة، و"منى. ش . ع"40 سنة، و"نسمة. ع ط"25 سنة، و"ندى. أ. ح" 16 سنة، وجميعهم يقيمون بمركز ببا جنوب بني سويف، وأغلب الإصابات سحجات وكدمات.