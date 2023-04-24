اليوم السابع
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إصابة شخص بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا

الإثنين، 24 أبريل 2023 11:59 ص
إصابة شخص بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب شخص، اليوم الإثنين، بطلق ناري في ظروف غامضة، بقرية الشيخ علي التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم نقله إلى المستشفى، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة شخص بطلق ناري في قرية الشيخ علي بمركز دشنا، وتبين إصابة عبده.ح.ر، 40 عامًا، بطلق ناري بالساق اليمنى، في ظروف غامضة بقرية الشيخ علي في مركز دشنا.
 
تم نقل المصاب إلى مستشفى دشنا المركزي بفاو قبلي، وتقرر تحويله إلى مستشفى قنا الجامعي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

 


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