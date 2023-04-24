إصابة رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز بفيروس كورونا للمرة الثالثة

وكان لوبيز أوبرادور، البالغ من العمر 69 عاماً وتعرض لأزمة قلبية خطيرة فى عام 2013، قد أبلغ عن أعراض بسيطة من كلتا النوبتين السابقتين من كورونا في ذروة الجائحة.



وكتب على حسابه الرسمى على تويتر "ليس الأمر خطيراً.. قلبى 100%".



وفى يناير 2022، خضع لوبيز أوبرادور لقسطرة قلبية، وتبين أنه بصحة جيدة.