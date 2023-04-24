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إصابة رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز بفيروس كورونا للمرة الثالثة

الإثنين، 24 أبريل 2023 05:29 ص
إصابة رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز بفيروس كورونا للمرة الثالثة أندريس مانويل لوبيز
كتب محمد جمال

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قال الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس كورونا للمرة الثالثة، مضيفاً أنه سيخلد للراحة لبضعة أيام رغم أن حالته ليست بالخطيرة، بحسب "رويترز".

وكان لوبيز أوبرادور، البالغ من العمر 69 عاماً وتعرض لأزمة قلبية خطيرة فى عام 2013، قد أبلغ عن أعراض بسيطة من كلتا النوبتين السابقتين من كورونا في ذروة الجائحة.

وكتب على حسابه الرسمى على تويتر "ليس الأمر خطيراً.. قلبى 100%".

وفى يناير 2022، خضع لوبيز أوبرادور لقسطرة قلبية، وتبين أنه بصحة جيدة.

 


أندريس مانويل لوبيز

المكسيك

كورونا

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أعراض كورونا



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