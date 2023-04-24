أوقاف الإسكندرية: انطلاق فعاليات معسكر أبو بكر الصديق للطلاب الوافدين

الإسكندرية أسماء على بدر

اطلقت مديرية الأوقاف بالإسكندرية في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية والترفيهية المتميزة والمتنوعة التي تقيمها ‏وزارة الأوقاف للطلاب الوافدين، انطلقت فعاليات الفوج الثامن عشر من أفواج ‏معسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية والذي يستضيف 42 طالبًا وطالبة من ‏الطلاب الوافدين والوافدات الدارسين بالأزهر الشريف المسجلين على منحة ‏المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وأوائل مسابقة المواهب الأولى للطلاب ‏الوافدين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وحضر الافتتاح الدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، ‏والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة بمديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ ماهر ‏إبراهيم عبد الجواد مدير إدارة شئون الإدارات بمديرية أوقاف ‏الإسكندرية.‏

وفي كلمته رحب الدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى ‏للشئون الإسلامية بالحضور جميعًا، موجهًا الشكر للدكتور محمد مختار جمعة ‏وزير الأوقاف على هذه اللقاءات والتي تهدف إلى نشر صحيح الدين وتصحيح ‏المفاهيم الخاطئة، وبيان انحراف المنحرفين عنه والمتاجرين به، وتنقيته من ‏كل دخيل وموضوع وفهم متحجر أو متشدد أو متسيب، وتحصين أبنائنا وشبابنا ‏من أصحاب الأفكار المتطرفة.‏

وأكد أن علو الهمة سلوك قويم، وأساس من الأسس الأخلاقية الفاضلة، يستصغر ‏صاحبه ما دون معالي الأمور فيطلب الغايات ولا يرضى بالدنيات، وفي طليعة ‏أصحاب الهمم العاليات يأتي الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنه لا بد ‏من الجد في العمل وعدم التواني والكسل، فإن من علامات قبول الطاعة حب ‏الطاعة والمداومة عليها، فمن ذاق عرف ومن عرف اغترف، ومن عرف أدلج، ‏ومن أدلج بلغ المنزل، وأن على الإنسان أن يواصل الذكر وقراءة القرآن وقيام ‏الليل والصلاة على ‏النبي (صلى الله عليه وسلم)، يقول سيدنا عمر بن الخطاب (‏رضي الله عنه): "لا تصغرن همتكم فإني لم أر أقعد عن المكرمات من صغر ‏الهمم".‏