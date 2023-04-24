أوقاف الإسكندرية: انطلاق فعاليات معسكر أبو بكر الصديق للطلاب الوافدين

اطلقت مديرية الأوقاف بالإسكندرية في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية والترفيهية المتميزة والمتنوعة التي تقيمها وزارة الأوقاف للطلاب الوافدين، انطلقت فعاليات الفوج الثامن عشر من أفواج معسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية والذي يستضيف 42 طالبًا وطالبة من الطلاب الوافدين والوافدات الدارسين بالأزهر الشريف المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وأوائل مسابقة المواهب الأولى للطلاب الوافدين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
وحضر الافتتاح الدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة بمديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ ماهر إبراهيم عبد الجواد مدير إدارة شئون الإدارات بمديرية أوقاف الإسكندرية.
وفي كلمته رحب الدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالحضور جميعًا، موجهًا الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه اللقاءات والتي تهدف إلى نشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وبيان انحراف المنحرفين عنه والمتاجرين به، وتنقيته من كل دخيل وموضوع وفهم متحجر أو متشدد أو متسيب، وتحصين أبنائنا وشبابنا من أصحاب الأفكار المتطرفة.
وأكد أن علو الهمة سلوك قويم، وأساس من الأسس الأخلاقية الفاضلة، يستصغر صاحبه ما دون معالي الأمور فيطلب الغايات ولا يرضى بالدنيات، وفي طليعة أصحاب الهمم العاليات يأتي الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنه لا بد من الجد في العمل وعدم التواني والكسل، فإن من علامات قبول الطاعة حب الطاعة والمداومة عليها، فمن ذاق عرف ومن عرف اغترف، ومن عرف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، وأن على الإنسان أن يواصل الذكر وقراءة القرآن وقيام الليل والصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)، يقول سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): "لا تصغرن همتكم فإني لم أر أقعد عن المكرمات من صغر الهمم".
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