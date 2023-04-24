أماكن استخراج وتعديل وإضافة المواليد على بطاقات التموين بالإسماعيلية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، أماكن استخراج بطاقة التموين وتعديلها واضافة المواليد حيث شهدت مكاتب التموين في الإسماعيلية، إقبال المواطنين خلال الفترة الحالية، لاستخراج بطاقة التموين وتعديل المواليد وإضافتهم، بعد فتح باب الإضافات خلال الأيام القليلة الماضية وهى:
مديرية التموين والتجارة الداخلية
العنوان: الشيخ زايد خلف ديوان عام المحافظة الجديدة
مكتب تموين حى ثان الإسماعيلية
العنوان: 7 مساكن الإحلال منشية الشهداء.
التليفون:0643350707
عناوين مكاتب التموين في مركز التل الكبير
العنوان: مساكن مجلس المدينة، التل الكبير
التليفون: 0643963379
مكتب تموين مركز ومدينة القصاصين الجديدة
العنوان: شارع المكاتب، القصاصين الجديدة
التليفون: 0643440053
مكتب تموين مدينة فايد
العنوان: مجمع المصالح الحكومية، فايد
التليفون: 0643668572
مكتب تموين أبو صوير المحطة
العنوان: الوحدة المحلية، أبو صوير المحطة
مكتب تموين مدينة القنطرة غرب
العنوان: شارع السويس، القنطرة غرب
التليفون: 0643561505
مكتب تموين القنطرة شرق
العنوان: عمارة همام شوقي، شارع نهضة مصر، قنطرة شرق
التليفون: 0643723248
عناوين مكاتب التموين في قرى محافظة الإسماعيلية التليفون:
مكتب تموين ام عزام
العنوان: قرية أم عزام، التل الكبير
مكتب تموين جلبانة
العنوان: الوحدة المحلية، جلبانة، قنطرة شرق
التليفون: 0643278147
مكتب تموين السبع آبار
العنوان: قرية السبع آبار، أبو صوير المحطة
مكتب تموين حى ثالث
العنوان: مبنى مديرية التموين، حي ثالث
التليفون: 0643348850
مكتب تموين شرق البحيرات
العنوان: قرية الأبطال، القنطرة شرق
التليفون: 0643270265
مكتب تموين الجزيرة الخضراء مكتب تموين الجزيرة الخضراء
التليفون: 0643993059
مكتب تموين نفيشة
العنوان: 4 مساكن نفيشة
التليفون: 0643251374
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