أماكن استخراج وتعديل وإضافة المواليد على بطاقات التموين بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، أماكن استخراج بطاقة التموين وتعديلها واضافة المواليد حيث شهدت مكاتب التموين في الإسماعيلية، إقبال المواطنين خلال الفترة الحالية، لاستخراج بطاقة التموين وتعديل المواليد وإضافتهم، بعد فتح باب الإضافات خلال الأيام القليلة الماضية وهى:

مديرية التموين والتجارة الداخلية

العنوان: الشيخ زايد خلف ديوان عام المحافظة الجديدة

مكتب تموين حى ثان الإسماعيلية

العنوان: 7 مساكن الإحلال منشية الشهداء.

التليفون:0643350707

عناوين مكاتب التموين في مركز التل الكبير

العنوان: مساكن مجلس المدينة، التل الكبير

التليفون: 0643963379

مكتب تموين مركز ومدينة القصاصين الجديدة

العنوان: شارع المكاتب، القصاصين الجديدة

التليفون: 0643440053

مكتب تموين مدينة فايد

العنوان: مجمع المصالح الحكومية، فايد

التليفون: 0643668572

مكتب تموين أبو صوير المحطة

العنوان: الوحدة المحلية، أبو صوير المحطة

مكتب تموين مدينة القنطرة غرب

العنوان: شارع السويس، القنطرة غرب

التليفون: 0643561505

مكتب تموين القنطرة شرق

العنوان: عمارة همام شوقي، شارع نهضة مصر، قنطرة شرق

التليفون: 0643723248

عناوين مكاتب التموين في قرى محافظة الإسماعيلية التليفون:

مكتب تموين ام عزام

العنوان: قرية أم عزام، التل الكبير

مكتب تموين جلبانة

العنوان: الوحدة المحلية، جلبانة، قنطرة شرق

التليفون: 0643278147

مكتب تموين السبع آبار

العنوان: قرية السبع آبار، أبو صوير المحطة

مكتب تموين حى ثالث

العنوان: مبنى مديرية التموين، حي ثالث

التليفون: 0643348850

مكتب تموين شرق البحيرات

العنوان: قرية الأبطال، القنطرة شرق

التليفون: 0643270265

مكتب تموين الجزيرة الخضراء مكتب تموين الجزيرة الخضراء

التليفون: 0643993059

مكتب تموين نفيشة

العنوان: 4 مساكن نفيشة

التليفون: 0643251374