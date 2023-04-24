اليوم السابع
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أماكن استخراج وتعديل وإضافة المواليد على بطاقات التموين بالإسماعيلية

الإثنين، 24 أبريل 2023 04:00 م
أماكن استخراج وتعديل وإضافة المواليد على بطاقات التموين بالإسماعيلية بطاقة تموينية - أرشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم

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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، أماكن استخراج بطاقة التموين  وتعديلها واضافة المواليد حيث شهدت مكاتب التموين في الإسماعيلية، إقبال المواطنين خلال الفترة الحالية، لاستخراج بطاقة التموين  وتعديل المواليد وإضافتهم، بعد فتح باب الإضافات خلال الأيام القليلة الماضية  وهى

مديرية التموين والتجارة الداخلية

العنوان: الشيخ زايد خلف ديوان عام المحافظة الجديدة

 

مكتب تموين حى ثان الإسماعيلية

 

العنوان: 7 مساكن الإحلال منشية الشهداء.

 

التليفون:0643350707

عناوين مكاتب التموين في مركز التل الكبير

 

العنوان: مساكن مجلس المدينة، التل الكبير

 

التليفون: 0643963379

 

مكتب تموين مركز ومدينة القصاصين الجديدة

 

العنوان: شارع المكاتب، القصاصين الجديدة

 

التليفون: 0643440053

 

مكتب تموين  مدينة فايد

 

العنوان: مجمع المصالح الحكومية، فايد

 

التليفون: 0643668572

 

مكتب تموين أبو صوير المحطة

 

العنوان: الوحدة المحلية، أبو صوير المحطة

 

مكتب تموين مدينة القنطرة غرب

 

العنوان: شارع السويس، القنطرة غرب

 

التليفون: 0643561505

 

مكتب تموين القنطرة شرق

 

العنوان: عمارة همام شوقي، شارع نهضة مصر، قنطرة شرق

 

التليفون: 0643723248

 

عناوين مكاتب التموين في قرى محافظة  الإسماعيلية التليفون

 

مكتب تموين ام عزام

 

العنوان: قرية أم عزام، التل الكبير

 

مكتب تموين جلبانة

 

العنوان: الوحدة المحلية، جلبانة، قنطرة شرق

 

التليفون: 0643278147

 

مكتب تموين السبع آبار

 

العنوان: قرية السبع آبار، أبو صوير المحطة

 

مكتب تموين حى ثالث

 

العنوان: مبنى مديرية التموين، حي ثالث

 

التليفون: 0643348850

 

مكتب تموين شرق البحيرات

 

العنوان: قرية الأبطال، القنطرة شرق

 

التليفون: 0643270265

 

مكتب تموين الجزيرة الخضراء  مكتب تموين الجزيرة الخضراء

 

التليفون: 0643993059

 

مكتب تموين نفيشة

 

العنوان: 4 مساكن نفيشة

 

التليفون: 0643251374

 


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محافظة الاسماعيلية



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