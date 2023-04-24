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أكرم القصاص: الدولة المصرية تعاملت مع المصريين فى السودان باهتمام منذ بداية الأزمة

الإثنين، 24 أبريل 2023 11:24 ص
أكرم القصاص: الدولة المصرية تعاملت مع المصريين فى السودان باهتمام منذ بداية الأزمة أكرم القصاص
كتب محمد شرقاوى

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أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، أنّ الدولة المصرية تعاملت منذ اللحظة الأولى مع ملف المصريين في السودان بجدية وخطوات مختلفة، حيث جرى تشكيل خلايا أزمة.
 
 
وأضاف القصاص خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي،"مصر قادرة طول الوقت على نسج علاقات واتصالات مع كل الأطراف، وهذه ليست أول مرة، مصر تدرك جيدا أهمية الوضع الجغرافي والاجتماعي في السودان، حيث تحرص أولا على استقرار الوضع في السودان، وثانيا الاتصال مع كل الأطراف، والأمر الثالث هو تشكيل خلايا أزمة طول الوقت سواء من الاتصالات الخارجية أو أجهزة المعلومات، وكل المؤسسات تعمل على قلب رجل واحد".
 
وتابع رئيس تحرير اليوم السابع، أن التجربة تثبت جيدا إدراك الدولة المصرية كل التفاصيل ولديها القدرة على التواصل مع كل الأطراف، وأغلب ردود الأفعال تؤكد أن مصر كانت من أكثر الدول التي فتحت أبوابها للحالات الإنسانية منذ البداية.
 

أكرم القصاص

الدولة المصرية

السودان

المصريين

ازمة السودان



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