أسوان: اهتمام كبير من الرئيس بوضع المحافظة فى مكانتها السياحية والتنموية

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نحن نسابق الزمن لإنهاء كافة المشروعات المتعلقة بالإحلال والتجديد والتطوير والتجميل، كما تم التنسيق مع الشركات المنفذة لهذه المشروعات بتطبيق إجراءات السلامة المهنية والعمل على تسهيل الحركة السياحية سواء للمشاة أو المركبات .

وأكد محافظ أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بوضع أسوان فى المكانة التى تليق بها سياحياً وتنموياً واقتصاديا وتجارياً، لأنها من أفضل المشاتى السياحية فى العالم ولمقوماتها العديدة، وخلال زيارات الرئيس المتعاقبة على مدار العاميين وكان أخرها فى ديسمبر 2021 فى ختام فعاليات "أسبوع الصعيد" أعطى توجيهاته بتحويل مدينة أسوان إلى متحف مفتوح برؤية علمية مدروسة وهوية بصرية نابعة من البيئة والتراث الأسوانى، مع تنفيذها على مراحل، ولن يقتصر فيها التطوير والتجميل فقط على الكورنيش القديم والجديد وواجهة المدينة.

وأشار عطية، إلى حرص محافظة أسوان على إحداث نقلة جمالية لمدينة أسوان وباقى مدن المحافظة على مراحل، حيث جارى تنفيذ أكبر عملية إحلال وتجديد للبنية التحتية يعقبها عملية تطوير وتجميل وتشجير ورصف، مؤكداً أنه بالفعل تم الانتهاء من المرحلة الأولى من هذه الخطة، والتى تضم واجهة مدينة أسوان منها "بلازا درة النيل وميدان المحطة والسوق السياحى القديم بطول 2400 متر"، كما جارى حالياً تنفيذ المرحلة الثانية بمشروع ممشى أهل مصر، والذى يضم تطوير طريق كورنيش النيل القديم بطول 4 كم على 3 مستويات، وأيضاً طريق كورنيش النيل الجديد بطول 9 كم داخل 16 قطاع، بالإضافة إلى تطوير منطقة الطابية الأثرية، وحتى تطوير طريقى كيما والسماد شاملة الشوارع الداخلية فى بانوراما متكاملة.