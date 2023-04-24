أحد العائدين من السودان: نشكر الرئيس السيسى على اهتمامه بنا.. لم يدخر جهدا لإعادتنا

قال أحد العائدين من السودان، إن التجربة كانت صعبة ولم يراها على مدار حياته.
وقال خلال لقائه في قناة اكسترا نيوز: "نشكر الدولة المصرية على اهتمامها بنا ووفرت كل السبل لنتمكن من الرجوع لأرض الوطن سالمين".
وتابع: "سفير مصر في الخرطوم من الأشخاص أصحاب الخلق، وقام بعمل ربط وتواصل مع الجالية المصرية حتى قبل الأحداث، وذلك سهل التواصل مع في ظل هذه الأحداث".
وقال: "أشكر رئيس الجمهرية الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بنا، وأقول له يا سيادة الرئيس أنت في قلوبنا، واهتمامك بنا محط أنظار العالم بأثره".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة