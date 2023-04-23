inDrive تضيء شوارع القاهرة وتطلق حملة safe inside and out

أطلقت inDrive ، منصة الخدمات الحضرية والتنقل العالمي، وواحد من أكثر تطبيقات النقل الذكي تحميلاً في الشرق الأوسط حملة اعلانية بعنوان " safe inside and out" لإضاءة شوارع القاهرة حيث وفرت 20 لوحة إعلانية وصناديق إضاءة في عدد من المناطق من أجل إنارة الشوارع المظلمة أو -التي يتواجد بها اضاءة ضعيفة- لكي تصبح نقطة للتلاقي بين المستخدمين والسائقين خلال رحلاتهم ليلاً بـ شهر رمضان وخاصة في الأوقات المتأخرة من الليل.

الهدف من الحملة

القيام بـ رحلات في منتصف الليل قد يبث في نفوس الناس الشعور بعدم الأمان خاصة إذا كانت الإضاءة ضعيفة أو خافتة في بعض المناطق ، لذلك قررت inDrive التصدي بإطلاق حملة تتضمن لوحات إعلانية مضيئة مصممة خصيصاً لمنح المستخدم والسائق المزيد من الشعور بالأمان ليلاً عند انتظار انطلاق رحلاتهم .

كما أن هذه اللوحات الاعلانية سهلت على السائقين التعرف على مكان نقطة التلاقي مع المستخدم بشكل أسرع، كما يتمكن المستخدم من التعرف على رقم السيارة التي تنتظره لانطلاق الرحلة وعلى هوية السائق ونوع السيارة ايضاً، وكذلك السائق الذي يستطيع التعرف على الراكب بسهولة و المساحة المحيطية به بسهولة، وقد يستخدم البعض هذه اللوحات الاعلانية كـ نقطة تلاقي يتجمع عندها الاصدقاء قبل بداية رحلتهم.

صرح معتز توبة نائب مدير تطوير الأعمال لشركة inDrive في مصر :" تتواجد inDrive في السوق المصري منذ أكثر من عامين وجمعنا الكثير من المعلومات ساعدتنا في توفير حياة لعملائنا تتسم بالسهولة ، و بالحديث مع فريقنا و الركاب والسائقين أدركنا أن الكثير من الناس يشعرون بالتردد في القيام بـ رحلات في ساعات متأخرة من الليل خاصةً عند التنقل من أماكن مظلمة و ضعيفة الإضاءة ، لذلك كـ شركة طرحنا أفكارًا حول كيفية تقديم حلولا ووصلنا الى هذه النتيجة بـ إطلاق حملة safe inside and out".

اختارت inDrive عدة مواقع في جميع أنحاء القاهرة حيث تتواجد بها إنارة ضعيفة وهي مناطق تحظى بنسبة سكان عالية بين مستخدمي الشركة ومن ضمنها المعادى والجيزة والقاهرة الجديدة والمقطم ، ومن أهم أهداف الحملة أنه سيتم إجراء استطلاع رأي في المواقع التي تتواجد فيها اللوحات الإعلانية لتحديد ما هي العوامل التي تؤثر على شعور الأمان لسكان المدينة؟ وسيتم الإعلان عن نتائج الاستطلاع على الموقع الرسمي لـ inDrive لاحقاً عبر https://safeinsideandout.com ، والجدير بذكره ان الحملة الإعلانية نفذت بمساعدة وكالة هافاس الفرنسية العالمية.

شارك في الترويج للحملة الإعلانية عدد من البلوجرز عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تيك توك وانستجرام مثل محمد فرج ، رنا أشرف ، ومريم الحركي بنشر فيديوهات تفاعلية مع اللوحات الإعلانية وعن كيفية استخدامها.

كيف يمكن القيام بـ رحلات آمنة مع inDrive؟



تعد inDrive واحدة من أشهر تطبيقات خدمات النقل الذكي في الشرق الأوسط وعالميًا ،وتستثمر الشركة في توفير تقنيات آمنة ومعايير أمان ذات مقاييس دولية معتمدة، كما توفر إن درايف نظام تقييم للسائق والمستخدم حيث يختار كل منهما الآخر بناءً على التقييم الخاص بهما على التطبيق.

كما توفر اندرايف "زر الطوارئ" على التطبيق من أجل التواصل مع الإسعاف والشرطة في حال حدوث شيء سيء، كما يتيح للمستخدم مشاركة مسار رحلته من خلال إرسال " live location " لاحد اقاربه او اصدقائه من على التطبيق.

ويستطيع المستخدم تقديم شكوى والتواصل مع خدمة العملاء عبر خاصية الشات في تطبيق او ارسال بريد الكتروني حيث يتوفر فريق دعم inDrive على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع .

ومن المؤكد ان جميع سائقين لدى اندرايف مسجلين على التطبيق، و يخضعون لفحص إلزامي من قبل فريق مختص بعد تقديم عدد من المستندات مثل رخصة القيادة، رخصة السيارة و الفيش الجنائي.