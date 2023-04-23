اليوم السابع
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وصول طائرات يابانية إلى جيبوتى استعدادا لإجلاء مواطنى طوكيو من السودان

الأحد، 23 أبريل 2023 01:08 م
وصول طائرات يابانية إلى جيبوتى استعدادا لإجلاء مواطنى طوكيو من السودان السودان
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الدفاع اليابانية اليوم الأحد، أن ثلاث طائرات تابعة لقوات الدفاع الذاتي وصلت إلى جيبوتي؛ استعدادا لإجلاء المواطنين اليابانيين من السودان، حيث تتصاعد الاشتباكات العسكرية.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) أن الطائرات الثلاث، ومن بينها طائرة نقل (سي -130) و(سي -2)، ستتمركز في جيبوتي، وهي دولة تقع في القرن الأفريقي على بعد 1200 كيلومتر جنوب شرق العاصمة السودانية الخرطوم، بينما تقوم الوزارة وقوات الدفاع الذاتي اليابانية بتقييم الوضع في جيبوتي لتحديد توقيت العملية.
 
وكان مسؤول حكومي قد قال، في وقت سابق، إن إجمالي 63 مواطنا يابانيا، من بينهم موظفو السفارة، موجودون في السودان حتى يوم الأربعاء الماضي.

جيبوتي

السودان

وزارة الدفاع اليابانية

القرن الأفريقي



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