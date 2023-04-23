وزير الخارجية الإيطالى: جميع مواطنينا فى السودان بخير

أ.ش.أ

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الأحد، إن وحدة الأزمات بالوزارة، اتصلت بجميع الإيطاليين في السودان وإنهم بخير.

وأوضح تاياني: "تم التحدث إليهم كل على حدة: جميعهم بخير وسيذهبون إلى سفارتنا. لا أستطيع أن أقول لكم أكثر من ذلك لأسباب أمنية".

وقال تاياني: "إننا نتحرك لضمان سلامة جميع مواطنينا الموجودين في الخرطوم"، بحسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

وأضاف تاياني: "سفارتنا ستكون نقطة التجمع، وبعد ذلك سوف نتأكد من أننا نستطيع نقلهم إلى بر الأمان. إن قواتنا المسلحة، والقوات الجوية، والإدارات المشتركة بين القوات تعمل بكامل طاقتها: سيكون الأمر متروكا لهم لضمان أقصى درجات الأمن وحماية مواطنينا ".

وقال وزير الخارجية الإيطالي: "آمل أن يتم كل شيء بسرعة. نحن نعمل مع السلطات المحلية للحصول على جميع التصاريح اللازمة".