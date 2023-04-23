وزارة الإنتاج الحربى تطلق الفيديو الرابع من حملة "مصنعك بيتك"

وأوضح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة - في بيان اليوم الأحد - أن الفيديو الرابع من "مصنعك بيتك" يتضمن مشاهد تمثيلية تعكس التأثيرات السلبية لعدم ترشيد استهلاك الموارد، وتقوم الرسالة الأساسية لهذا الفيديو على ضرورة حسن إدارة الموارد بمحل العمل وتجنب الإهدار والإسراف للمياه والطاقة وغيرها من الموارد، لافتا إلى أن ترشيد الاستهلاك لا يترسخ إلا بالتوعية المتكررة حتى تصبح نوعا من العادة ونمطا للحياة.

وأكد بكر أن حملة "مصنعك بيتك" تقوم على فكرة أساسية، وهي أن المصنع هو بيت العامل الثاني، وأن البيت والمصنع والوطن كلها أركان تتكامل معا؛ لدعم مسيرة الإنتاج والتنمية.