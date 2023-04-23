هبوط اضطراري لطائرة بريطانية بمطار الغردقة الدولى بعد حدوث عطل مفاجئ بمحركاتها

البحر الأحمر - عماد عرفة

اضطرت طائرة تابعة لأحد شركات الطيران البريطانى لهبوط اضطرارى بمطار الغردقة الدولي، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بعد دقائق من إقلاعها فى طريقها إلى روما بعد حدوث عطل في أحد محركاتها واشتعال النيران فيه.

وتبين إن الطائرة كانت تقل 178 راكبًا وتم إخلاء الركاب من الطائرة ونقل الطائرة للمنطقة المعزولة في المطار التعامل معها من خلال قوات الحماية المدنية.

كما تبين أن سبب الهبوط الاضطراري أن أحد محركات الطائرة تعرض لعطل مفاجئ واشتعلت النيران في المحرك ليقرر قائد الطائرة الهبوط في مطار الغردقة الدولي بعد إقلاعها بدقائق معدودة وذلك بعد إبلاغ برج المراقبة بالمطار.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والإطفاء إلى مطار الغردقة تحسبًا لأية تطورات وانتقال قوات الأمن وتم التعامل مع الموقف والسيطرة على الحريق المحدود بمحرك الطائرة دون حدوث إصابات .