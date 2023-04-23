نائب الرئيس الأمريكى السابق عن ترشحه للانتخابات 2024: سأعلن خلال أسابيع

كتبت رباب فتحى

قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى السابق في مقابلة جديدة إن أي شخص في الحزب الجمهوري جاد في الترشح للرئاسة في عام 2024 يحتاج إلى دخول السباق بحلول يونيو.

وقال في مقابلة مع شبكة "سي بس إس نيوز" الأمريكية ستبث اليوم الأحد "أعتقد أن أي شخص سيكون جادا في السعي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري سيحتاج إلى المشاركة في هذه المنافسة بحلول يونيو".

وأضاف عندما سئل عن عرضه المحتمل: "إذا كان لدينا إعلان ، فسيكون ذلك قبل أواخر يونيو".

وعندما ضغط روبرت كوستا ، مضيف شبكة سي بي إس، على نائب الرئيس السابق حول الاتجاه الذى يميل إليه ، سخر بنس ببساطة: "حسنًا ، أنا هنا في آيوا، روبرت".

وبالمثل، ألمح حاكم ولاية إنديانا السابق الأسبوع الماضي إلى أن قراره بشأن انتخابات 2024 في البيت الأبيض سيأتي في غضون أسابيع.

وقال لقناة "فوكس آند فريندز"، "أعتقد أنه سيكون لديك فكرة واضحة عما يقرره آل بنس في أسابيع وليس شهور ، وأتعهد بإطلاعك على قرارنا."

وقال صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إنه إذا أعلن نائب الرئيس السابق نيته الترشح ، فسوف ينضم إلى سباق الحزب الجمهوري الذي يسيطر عليه بالفعل عليه رئيسه القديم إلى حد كبير. ويتقدم الرئيس السابق ترامب حاليًا في استطلاعات الرأي على المرشحين الجمهوريين الآخرين الحاليين والمحتملين.

أظهر استطلاع حديث لهارفارد CAPS / Harris أن شعبية بس بلغت 7 في المائة ، خلف الرئيس السابق ترامب بنسبة 55 في المائة وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس (يمين) بنسبة 20 في المائة. ومع ذلك ، وقف بنس متقدمًا على العديد من المرشحين عن الحزب الجمهوري ، بما في ذلك حاكمة ولاية ساوث كارولينا السابقة نيكي هالي ، ورجل الأعمال المحافظ فيفيك راماسوامي ، وحاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون.