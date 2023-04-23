من الشارلستون إلى السفارى وبدلة حليم.. حكاية عم رجب أقدم ترزى رجالى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

"المهنة دى فى دمى، ونفسى أقدر أشتغل لآخر يوم فى عمرى".. بهذه الكلمات البسيطة، يمكن أن تلخص حكاية عم رجب البلشاشى، أقدم خياط رجالى بالبحيرة، والذى يعمل فى هذه المهنة منذ أكثر من 70عاما.

فعندما تمر بالقرب من ميدان الساعة بوسط مدينة دمنهور، لابد أن يلفت نظرك محله المتواضع، الذى ينعى زمان قد ولى.

ويروى عم رجب الذى يبلغ من العمر نحو 82عاما، بوجهه البشوش وضحكته الصافية التى لم تتغير رغم مرور السنين، ذكرياته مع عالم تفصيل البدل الرجالى، ويقول إنه بدأ تعلم هذه المهنة منذ صغره فى بداية الخمسينيات من القرن الماضى ومستمر حتى الان رغم قلة الزبائن وسيطرة المنتجات الجاهزة من الملابس على السوق .

وأضاف "طول عمرى شغال فى الصنعة دى و ومعرفش غيرها، ولازم أفتح المحل بانتظام كل يوم من الصباح إلى آخر اليوم حتى لو مفيش زباين بتيجى.. فى كل الأحوال ده رزق من عند ربنا ."

وأوضح البلشاشى أنه يحاول بقوة مقاومة اندثار مهنة تفصيل الملابس، التى تراجعت بسبب اعتماد المواطنين على شراء الملابس الجاهزة.

" بسبب قلة الزبائن كل الاعتماد حاليا على تصليح الملابس من البدل والبنطلونات، ومفيش حد بيجى يفصل إلا نادرا وده صاحب المزاج إللى يعرف قيمة التفصيل مش الجاهز إللى كله عيوب ".

وعن تطور مهنة تفصيل البدل الرجالى، قال عم رجب البلشاشى، أن موديلات البدل الرجالية ومحدودة إلى حد كبير ويعاد تكرارها مع مرور الزمن بالمقارنة بالملابس النسائية المعروفه بأنواعها المختلفة والتى تتطور بسرعة كبيرة للغاية.

مضيفا ان اشهر انواع البدل التى قام بتفصيلها هى البدل" الشركستين" الشهيرة التى كانت يظهر بها نجوم السينما فى بداية القرن الماضى والتى لها قصات مختلفة من كسرة البنطلونات وفتحات وزراير الجاكت وكذلك البنطلونات الفضفاضه والمعروفة ب "الشارلستون" المعروفه بألوانها البراقه إلى جانب البدل الصيفى أو "السفارى" المعروفة وكانت من البدل المفضله للرئيس أنور السادات وحسنى مبارك .

إلى جانب البدل ذات الياقات العريضه والتى كان يرتديها عبد الحليم حافظ خلال حفلاته والمشهورة ببدلة حليم وكذلك البدل" السيلم " والمنتشره حاليا والتى تكون غير متسعة على الجسم وقصيرة الجاكت إلى حد ما مقارنة بالبدل الكلاسيكية والمناسبة لاجسام الشباب الرياضية.

وعن أسعار تفصيل البدل قال عم رجب أنه كان يقوم بتفصيل البدله 3قطع جاكيت وبنطلون وصديرى بخمسة جنيهات فقط بعكس اليوم التى ارتفعت فيها أجر التفصيل بمبالغ كبيرة وصلت إلى إلى أكثر من 500 جنيه لذلك فضل الكثيرين شراء البدل الجاهزة بدلا من البدل التفصيل المكلفة للغاية .

وبالنسبة لأهم ذكرياته فى عالم تفصيل البدل الرجالى قال عم رجب هناك ذكريات كثيرة عن الشخصيات العامة خاصة المحامين اللذين كانوا من الزبائن الدائمين عنده والذى يعرف مقاستهم جيدا فى عقله .

"كان عندى زبائن من كل الطبقات أثرياء وتجار ومحامين وطلاب وغيرهم من كافة الطبقات لان تفصيل البدل عندهم من الأمور الأساسية فى الحياة وليست كما هى الان ترتدى فى المناسبات فقط ..

وبالنسبة لاشهر طرق اصلاح البدل قال البلشاشى ان هناك طريقة شهيرة يقوم بها الترزى الرجالى من عشرات السنوات وهى البدل المقلوبة وخلالها يتم فك قماش البدلة تماما بعد استهلاكها وقلبه على الناحية الداخلية لتصبح البدلة جديدة وذلك لتوفير النفقات وشراء بدل أخرى.

وفى الختام أكد عم رجب البلشاشى انه يتمنى من الله سبحانه وتعالى، أن يديم عليه الصحة والعافية للعمل حتى آخر العمر .

" أمنية حياتى انى اشتغل لغاية آخر يوم من عمرى على ماكينة الخياطة وافتح المحل كل يوم لانى لو قعدت فى البيت يبقى دى نهايتى".