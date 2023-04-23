اليوم السابع
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مليون دولار.. العثور على كنز داخل مخبأ سابق لتنظيم داعش فى سوريا

الأحد، 23 أبريل 2023 07:13 م
مليون دولار.. العثور على كنز داخل مخبأ سابق لتنظيم داعش فى سوريا سوريا - أرشيفية
وكالات

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أكدت مصادر محلية بريف محافظة الرقة لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، إن الجيش الأمريكي عثر على مخبأ سري سابق لتنظيم "داعش" الإرهابي، وبداخله مليون دولار، في جنوبي الرقة.
 
وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت المصادر إن عربات تابعة للجيش الأمريكي، وبغطاء جوي من طائرته الحربية ودعم من مسلحي قوات "قسد" الموالين له، داهمت مخبأ سري تابع لتنظيم "داعش"، في أطراف الرقة الجنوبية ، وهو منزل يتضمن 3 غرف تحت الأرض.
 
وتابعت المصادر أن المخبأ كان بداخله أربعة براميل مملوءة بكميات من الذهب والأموال تُقدر بنحو مليون دولار أمريكي، إضافة إلى مجموعة من الأسلحة يُعتقد أن التنظيم كان يستخدمها في عملياته الهجومية.
 
وأضافت المصادر أن المخبأ هو منزل ضمن مزرعة واقعة بمنطقة كسرة فرج بأطراف الرقة الجنوبية، تعرف باسم (مزرعة البغدادي)، ذلك لأن أبو بكر البغدادي قائد تنظيم "داعش" الأسبق، كان يمكث فيها إبان سيطرة التنظيم على المنطقة، حيث كانت تعتبر الرقة عاصمة الخلافة المزعومة في سوريا.
 
 

 


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