اليوم السابع
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مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين فى قصف روسى على منطقة خيرسون

الأحد، 23 أبريل 2023 12:10 م
مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين فى قصف روسى على منطقة خيرسون الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن أوليكسندر بروكودين، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون اليوم الأحد أن القوات الروسية قصف خلال اليوم الماضي منطقة خيرسون 54 مرة ، مما أسفر عن مقتل مدني واحد على الأقل وإصابة اثنين آخرين.

وقال بروكودين -حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إن "الجيش الروسي نفذ خلال اليوم الماضي 54 غارة، حيث أطلقت مدفعيته وطائراته بدون طيار وطيرانه 236 طلقة ، وقصفت مدينة خيرسون مرتين واستهدف الجيش الروسي الأحياء السكنية في المناطق المأهولة بالسكان في أنحاء المنطقة". 

وأضاف أنه نتيجة لهذه العمليات، قتل شخص وأصيب اثنان آخران.

وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت أمس أن الجيش الروسي قصف منطقة خاركيف مستخدما صواريخ إس-300. فيما تم تأكيد خمس إصابات.

 


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