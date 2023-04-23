مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين فى قصف روسى على منطقة خيرسون

وقال بروكودين -حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إن "الجيش الروسي نفذ خلال اليوم الماضي 54 غارة، حيث أطلقت مدفعيته وطائراته بدون طيار وطيرانه 236 طلقة ، وقصفت مدينة خيرسون مرتين واستهدف الجيش الروسي الأحياء السكنية في المناطق المأهولة بالسكان في أنحاء المنطقة".

وأضاف أنه نتيجة لهذه العمليات، قتل شخص وأصيب اثنان آخران.

وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت أمس أن الجيش الروسي قصف منطقة خاركيف مستخدما صواريخ إس-300. فيما تم تأكيد خمس إصابات.