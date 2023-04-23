مصنع كيما الجديد صرح صناعى عملاق يعمل وفقاً للتكنولوجيا الحديثة.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

في شرق مدينة أسوان جنوب مصر، يقع واحد من أبرز القلاع الصناعية في مصر هو مصنع كيما للصناعات الكيماوية، والذى تم إنشاءه بالتزامن مع بناء السد العالى، ومع التطور الحديث كان لابد من التفكير في إنشاء مصنع حديث يعمل وفقاً للأنظمة التكنولوجية الحديثة ويكون صديقاً للبيئة، فكان مصنع كيما 2.

ومصنع كيما 2، الذى افتتحه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى أثناء فعاليات "أسبوع الصعيد" ديسمبر عام 2021 يعد طفرة صناعية كبرى في مجال الصناعات الكيماوية، وذلك لزيادة الإنتاج من الأسمدة وتصدير الفائض منها للأسواق العالمية، ويعمل وفقاً للأنظمة التى تحافظ على البيئة.

وأكد المهندس عبد المجيد حجازى العضو المنتدب المصانع كيما أسوان، أن المصنع الجديد ينتج حالياً 1320 طن أمونيا يومياً ، وأيضاً 1730 طن من خام اليوريا يومياً ويصدر 45 % من الإنتاج للأسواق الأوربية والأسيوية والإفريقية عبر الموانئ البحرية والبرية ، بجانب 55 % للأسواق المحلية .



المصنع الجديد



المصنع بأحدث تكنولوجيا التصنيع



المصنع فى ثوبه الجديد



كيما أسوان الجديد



كيما أسوان



مصانع كيما أسوان