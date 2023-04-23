مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين إثر حادث انقلاب سيارة فى ترعة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنين آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي وسقوطها بترعة على طريق الحامول بلطيم، وجرى نقل جثامين المتوفيين والمصابين لمستشفى بلطيم المركزي.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات مديرية الصحة والاسعاف، إشارة بانقلاب سيارة على طريق الحامول بلطيم في ترعه، أدى لمصرع 3 شباب وإصابة اثنين، وهرعت سيارات الإسعاف ورجال الإنقاذ النهري، وبمساعدة الأهالي، نقلت سيارات الإسعاف جثامين الشباب الثلاث والمصابين لمستشفى بلطيم المركزي.

وتبين من سجلات المستشفى وفاة كل من السيد جمعة الفولي، 20 سنة، وحسن كامل حسن، ومحمد خالد حسن، 20سنة، وإصابة كل من علي أشرف محمد سالم، 20 سنة، بكدمات متفرقة في الجسم، وكريم وليد رفعت، 22 سنة، بكدمات متفرقة في الجسم، تحرر المحضر الازم، والجثامين تحت تصرف النيابة العامة.