مصرع شقيقين أسفل عجلات القطار بمزلقان البعالوة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

لقى شقيقان مصرعهما نتيجة اصطدام الدراجة النارية التى يستقلونها بقطار بمزلقان البعالوة بالتل الكبير بالإسماعيلية وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة مستشفى حميات التل الكبير تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية مع قطار بمزلقان البعالوة دائرة مركز التل الكبير.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع كلا من يوسف محمد حجازى حسن 13عاما وشقيقه زياد محمد حجازى حسن 15 عاما.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى حميات التل الكبير تحت تصرف النيابة العامة، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن المتوفين.