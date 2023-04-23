مساعد وزيرة البيئة لـ أ ش أ: عقد مؤتمر للاستثمار البيئى والمناخى بمصر يونيو المقبل

وقال مساعد الوزيرة، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن المؤتمر سيشهد مشاركة كل الأطراف من مستثمري شركات قطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني وشركات ناشئة ورواد أعمال وجهات تمويل دولية وشركاء التنمية وجهات حكومية وغيرها من أصحاب المصلحة، الأمر الذى سيساهم فى خلق لغة حوار وتواصل بينهم للتغلب على كل أوجه عوائق الاستثمار البيئي والمناخى.

وأضاف أن المؤتمر سيشمل جلسات نقاشية بين الجهات المشاركة وعرضا للفرص المتاحة سواء الاستثمارية أو الفرص التمويلة، وسيكون هناك كذلك عرض لقصص النجاح للأنشطة المنفذة من خلال شركات معينة أو شركات ناجحة في مجالات الاستثمارات البيئية والمناخية التي تقدم نماذج للنجاحات التى تمت فى هذا المجال.

وأوضح أن المؤتمر سيكون شاملا وسيلقي الضوء على كل أطراف المنظومة لتحقيق عمل تكاملي نستطيع من خلاله أن نتجاوز كل الصعوبات والعوائق التي تواجه الاستثمارات البيئية والمناخية في مصر.

وأشار معتمد إلى أن هذا المؤتمر سيعمل على الترويج لوحدة الاستثمار البيئي التي أطلقتها الوزارة مؤخرا..مؤكدا أن الاستثمار البيئي يعكس العديد من الفرص، في مقدمتها توحيد كافة القوى والفئات والشركاء في عمل متكامل يحقق النجاح لكافة الأطراف مع وضع المواطن واحتياجاته في قلب تلك العملية كشريك ومحور رئيسي وداعم وذلك إيماناً بأن الاستثمار في الإنسان هو ما يحقق الهدف الأسمى لكافة القطاعات ويحقق التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت إلى أن وحدة الاستثمار البيئي تعمل على إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة للتوافق بين البيئة والتنمية للقضاء على كافة الصعوبات والتحديات بل تحويلها للفرص للإنسان ومن أجله وبه نحقق التنمية المستدامة، كما تهدف إلى فتح أسواق للاستثمار الأخضر مما يعزز من زيادة الاستثمارات البيئية والمناخية ويحفز الاستثمارات الخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر والمرونة المناخية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحلية.