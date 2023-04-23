مسئول أوكرانى: نشكر الغرب على الدعم العسكرى لكننا بحاجة لـ"10 أضعاف"

دعت أوكرانيا، أمس السبت، حلفاءها الغربيين إلى تجاوز كل الخطوط الحمراء، لمدّها بالمساعدات العسكرية لمواجهة القوات الروسية

وقال نائب وزير الخارجية أندريه ميلنيك، إن كييف بحاجة إلى زيادة عشرة أضعاف.

وكتب ميلنيك، على تويتر: "نحن ممتنون لحلفائنا على المساعدة العسكرية. لكن هذا لا يكفي. أوكرانيا بحاجة إلى عشرة أضعاف، فى وقت سيطرت فيه القوات الروسية على ثلاثة أحياء جديدة فى غرب مدينة باخموت، حيث قتل 255 جنديًا أوكرانيًّا، فى وقت أُجلى أكثر من 3000 مدنى بعد العثور على قذيفة فى بيلغورود الروسية على الحدود مع أوكرانيا".

وكان وزير الدفاع الإيطالى جيودو كروسيتو، قد أكد فى وقت سابق أنه لا يمكن حل الأزمة الأوكرانية إلا من خلال المفاوضات المباشرة، وانتقد تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وفى ذات الوقت الدعوة لتحقيق تسوية سلمية.

وأضاف: "الجميع رائعون فى صب الزيت على النار، لكن لا يوجد عاقل واحد يخمد هذه النار، نحن بحاجة لرجال إطفاء فى عالم فقدت فيه الأمم المتحدة وظيفتها، وحيادها، وتوقفت عن إخماد الحروب، بل باتت تؤجّجها".