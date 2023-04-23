محافظ مطروح يوجه باستمرار جهود توفير الخدمات للمواطنين خلال أيام العيد

أحمد خالد

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، باستمرار متابعة جهود توفير مزيد من الخدمات للمواطنين، خاصة الطبية، مع الالتزام خلال أيام عيد الفطر المبارك، والمتابعة الميدانية لمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الطبية بأنحاء المحافظة.

وقام الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة في مطروح، بمرور مفاجئ على مستشفى التوليد والصحة الإنجابية في إطار المتابعة المستمرة لخطة الطوارئ، في ثالث أيام العيد بمنافذ تقديم الخدمات الطبية بمحافظة مطروح، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه تم المرور المفاجئ على مستشفى التوليد والصحة الانجابية لمتابعة انتظام سير العمل، وتقييم مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين المترددين عليها، والتأكد من تنفيذ خطة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد القصوى، والتأكد من مضاعفة كميات الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوافر المخزون الاستراتيجي من الاكسجين الطبي، وتواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة.

وأكد "سالم" بإنعقاد غرفة الطوارئ والأزمات بمديرية الصحة على مدار الساعة للتعامل مع الأزمات والطوارئ بصفة عاجلة وكذلك انعقاد غرفة الطوارئ الوقائية وتكثيف الرقابة على محلات ومنافذ الأغذية، ومتابعة منظومة صرف الألبان بالوحدات خلال فترات الاعياد.

من ناحية أخرى أوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم كذلك متابعة عمل فرق العيادات المتنقلة بالمتنزهات والحدائق العامة خلال فترة الأعياد في إطار توفيرعيادات التأمين الطبى داخل أماكن التجمعات والمتنزهات والحدائق العامة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

كما تم تفقد الفرق الطبية بالعيادات المتنقلة وفرق التثقيف الصحي مع استقبال المواطنين وعمل اللقاءات الجماهيرية للتوعية والتثقيف الصحي ، مع تواجدهم على مدار اليوم للكشف على الحالات وتقديم المشورة الطبية للمواطنين يرافقة الدكتورة مروة عبد المنعم مدير الرعاية الأساسية والدكتورة ريهام رفعت مدير إدارة مطروح الصحية.