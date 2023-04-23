محافظ كفر الشيخ: انتهينا من تسليم 900 عقد تقنين أراضٍ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة حريصه على الانتهاء من إجراءات تقنين أراضى أملاك الدولة، للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد على أملاك الدولة، مشيراً إلى أنه جارى استكمال بقية العقود.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن الدولة بكامل أجهزتها، حريصة على استرداد حقوقها، وأيضا التيسير على المواطنين واضعى اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن إجمالى عقود التقنين التى تم تسليمها للمواطنين من واضعى اليد حتى الآن بلغ 902 عقداً، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية فى إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

واستطرد محافظ كفر الشيخ: نعالج تراكمات سنوات ماضية، وهو الذى يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأننا فى صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين فى موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعى، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضى، وإنهاء كافة المعوقات التى تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.