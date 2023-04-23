محافظ القاهرة: مبادرة المشروعات الخضراء ساهمت فى ترسيخ مفهوم الوعى البيئى

كتب ــ سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ان احتفال العالم ب يوم الأرض ، الذي يتم الاحتفال به يوم 22 أبريل من كل عام، يعد تقديرا للدور الذي لا بديل له للأرض ومواردها في حياتنا جميعًا، مشيرا إلى أن المبادرة السنوية المتعلقة بيوم الأرض العالمي تعمل على زيادة الوعي حول التدهور البيئي وقضايا مختلفة مثل تغير المناخ وأزمة المياه.

وأضاف المحافظ، أن الدولة المصرية بقيادة، رئيس الجمهورية، تولي ملف المناخ والبيئة أهمية قصوى إيمانا منها بدور هذه الملفات المحورية في خلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتحقيق استدامة الموارد المختلفة.

ونوه المحافظ، إلى أن أبرز وأهم المبادرات التي أطلقتها الدولة لترسيخ مفهوم الوعي البيئي لدى مختلف فئات المجتمع ولاسيما الشباب، هي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.