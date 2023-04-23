محافظ الغربية يتفقد مقترحات خطة الرصف ببسيون وقطور.. صور

أكد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في دراسة وتفقد الطرق الرئيسية بالمدن وربطها ببعضها البعض إلى جانب إنشاء طرق جديدة، من أجل خلق محاور مرورية جديدة تساهم في تحقيق السيولة المرورية داخل المدن.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ في السابعة من صباح ثالث أيام عيد الفطر المبارك، بحضور المهندس علي سالم مدير مديرية الطرق، الدكتور ياسر الجندي رئيس مركز ومدينة قطور، لتفقد عدد من الشوارع الرئيسية والطرق المحورية التي ستقوم المحافظة برصفها خلال خطة العام المالي الجديد 2023 / 2024 بمركزي بسيون وقطور.

واستكمل المحافظ جولته داخل مدينة بسيون وذلك لتفقد الشوارع الرئيسية التي سيتم رصفها إلى جانب المحاور المرورية الجديدة التي ستنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة وسهولة الدخول والخروج منها، كما تفقد محافظ الغربية شارع الجيش وعدد من الطرق الرئيسية داخل مدينة قطور والتي سيتم ربطها بالطريق الدولي لخلق محاور مرورية جديدة لتخفيف الاختناقات المرورية داخل مدينة قطور.

يذكر أن المحافظة قامت بتنفيذ أكبر خطة رصف خلال الفترة من 2019 وحتى 2023 شملت رصف 649 شارعا وطريقا بطول 517 كم.