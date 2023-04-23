مباشرة وغير مباشرة.. تعرف على أهم استخدامات الطاقات المتجددة

كتبت – مروة الغول

يكتسي استخدام الطاقة المتجددة أهمية خاصة لمكافحة تغير المناخ. ويتم الحصول على الطاقات المتجددة من مصادر طبيعية لا تنضب وقابلة للتجديد دون المساهمة في تغير المناخ.

ومن بين هذه المصادر الطبيعية المختلفة، نذكر طاقة الرياح، وضوء الشمس والمياه، والحرارة الأرضية، والمد والجزر والأشكال المختلفة من الكتلة الحيوية ويمكن تصنيف استخدامات الطاقات المتجددة، وذلك وفقا لدراسة توجهات الدول الأوروبية نحو استخدام الطاقات المتجددة وتأثيراتها المحتملة على أسواق النفط لمنظمة "أوابك"على النحو التالي:

الاستخدامات المباشرة والمتمثلة في الآتي:

1-تحويل الطاقات المتجددة مباشرة إلى طاقة مفيدة.

2-يتم امتصاص هذا النوع من الطاقة في مجمعات الطاقة الشمسية التي توفر التدفئة

للأماكن أو الماء الساخن.

3- تتركز هذه الطاقات بواسطة المرايا لتوفير حرارة عالية للإنتاج الكهربائي أو ما

يعرف بالطاقة الشمسية المركزة .

4- يتم تحويل هذه الطاقات مباشرة إلى كهرباء باستخدام وحدة الكهروضوئية.

أما فيما يتعلق بالاستخدامات غير المباشرة فتضمنت الأتى..

1- تحويل الطاقة المتجددة إلى طاقة مفيدة بشكل غير مباشر من خلال أشكال الطاقة الأخرى.

2- الطاقة الكهرومائية الطاقة المستخرجة من السدود والتوربينات.

3-طاقة الرياح الطاقة المستخرجة من حركة الهواء.

4-طاقة الأمواج: تتحرك الرياح على مساحات طويلة من المحيط مكونة الأمواج

5-الطاقة الحيوية من خلال التمثيل الضوئي في النباتات.

وتتضمن مصادر الطاقة المتجددة غير الشمسية الأتى..

1-مصادر الطاقة قابلة للتجديد، لا تعتمد على الإشعاع الشمس

2-المد والجزر.

3-الطاقة الحرارية الأرضية: الحرارة من داخل الأرض.