لو بتحس بحموضة فى العيد.. امضغ قرنقل وخليك فى الموز والبطيخ

كتبت إيناس البنا

في العيد تظهر البهجة والفرح في أشكال عديدة منها المأكولات والمشروبات الكثيرة المورثة مثل الترمس والحلويات والكحك والبسكويت والكثير والكثير، ولكن مع كل مظاهر الاحتفال تلك بقدوم عيد الفطر، يجب الانتاه إلى الكميات التي نتناولها وتوقيتها لتجنب الإصابة بالحموضة من كثرة تناول الطعام.

تحدث الحموضة عندما يكون هناك إفراز زائد للأحماض في الغدد المعدية في المعدة، وعندما يكون الإفراز أكثر من المعتاد ، نشعر بما يُعرف باسم حرقة المعدة.

​العلاجات المنزلية لعلاج الحموضة



ووفقا لموقع " healthsite" إليك بعض العلاجات المنزلية لعلاج الحموضة .

- تجنب المشروبات الغازية وكذلك الكافيين، وبدلا منها اختر شاي الأعشاب.

- تناول كوب من الماء الفاتر كل يوم.

تناول الموز والبطيخ والخيار في نظامك الغذائي اليومي، فعصير البطيخ مفيد في علاج الحموضة.

اشرب كوب من الحليب - كل يوم.

- تناول وجبتك الأخيرة قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل من وصولك إلى النوم.

- تناول وجبات صغيرة ولكن منتظمة.

- حاول تجنب المخللات والصلصات الحارة والخل وما إلى ذلك.

- قم بغلي بعض أوراق النعناع في الماء وتناول كوب منها بعد الوجبات.

- مص قطعة من القرنفل هو علاج فعال آخر.

- يؤدي الإفراط في التدخين والشرب إلى زيادة الحموضة ، لذا قلل من ذلك.

- جرب مضغ العلكة، يساعد اللعاب الناتج في تحريك الطعام عبر المريء ، مما يخفف من أعراض حرقة المعدة.

- يساعد الزنجبيل على الهضم.

- تحضير بسيط من ماء الليمون مع السكر يمكن شربه قبل الغداء بساعة لتقليل الانزعاج.

- تناولي الخضار مثل الفاصوليا واليقطين والملفوف والجزر والبصل الأخضر.