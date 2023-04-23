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لبنان: نجاح المرحلة الأولى لإجلاء 54 مواطنا برا من الخرطوم إلى بورسودان

الأحد، 23 أبريل 2023 11:00 م
لبنان: نجاح المرحلة الأولى لإجلاء 54 مواطنا برا من الخرطوم إلى بورسودان السودان
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية نجاح المرحلة الأولى من عملية إجلاء 54 مواطنا لبنانيا من العاصمة السودانية الخرطوم إلى مدينة بورسودان، في رحلة برية استغرقت عدة ساعات.


وأكدت الخارجية اللبنانية -في بيان اليوم الأحد- أنها تبلغت من سفيرة لبنان في السودان أن المرحلة الأولى من عملية إجلاء المواطنين اللبنانيين تمت بنجاح لمن حضر إلى نقطة التجمع أمام فندق روتانا بالخرطوم فجر اليوم الأحد، حيث وصلت القافلة بسلام إلى فندق كورال في مدينة بورسودان.


وأوضحت الخارجية اللبنانية أن الهيئة العليا للإغاثة تعمل بالتنسيق مع الوزارة من أجل تأمين انتقالهم من مدينة بورسودان إلى لبنان.


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