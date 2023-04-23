كيف غيرت حياة كريمة قرية أبوقرقاص البلد بالمنيا؟.. مشروعات تحقق أحلام الأهالى

المنيا-حسن عبد الغفار

مشروعات فى مختلف القطاعات الخدمية تجرى على أرض مركز أبوقرقاص ضمن مبادرة حياة كريمة، التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى بمحافظة المنيا، والتى تشمل 192قرية و757 تابع لها بتكلفة 30 مليار جنيه، ومن بين تلك الوحدات، الوحدة المحلية بأبوقرقاص البلد والتى تشهد العديد من المشروعات فى 19 قطاع خدمى متنوع بين صرف صحى وغاز ومياه، ومراكز شباب وغيرها من المشروعات.

وقال تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، أن مبادرة حياة كريمة ستغير خريطة الريف المصرى وتهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها توفير “حياة كريمة” للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا فى تلك القرى.

ووجه رئيس المركز إلى بذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية مشددا على الشركات المنفذة سرعة إنهاء أعمال المشروعات فى موعدها.

كما يجرى إنشاء مشروع مد خطوط المياه للمناطق المحرومة وتغيير جميع المواسير القديمة بجميع قرى دائرة الوحدة المحلية، بالإضافة إلى مشروع مد خطوط الغاز بقريه منشأة زعفرانه وقريه زعفرانه البلد.

وقال محمد تامر أحد أهالى القرية أن تلك المشروعات حققت أحلامنا جميعا فقد كنا نحلم بمشروع أو اثنين فقط الآن القرية والقرى المجاورة تشهد أكثر من مشروع فى 19 قطاعا خدميا.

ووجه الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة للمشروعات وتذليل العقبات التى تواجه التنفيذ، وعمل جولات مستمرة لمتابعة نسب التنفيذ.