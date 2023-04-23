كيف تدير وزارة الرى المنظومة المائية فى مصر؟ ‬

كتبت أسماء نصار

تعمل وزارة الموارد المائية والرى على الاستفادة من التطور التكنولوجي السريع وتطويعه في خدمة أعمال الوزارة بالشكل الذى يمكنها من أداء مهامها فى إدارة المنظومة المائية على الوجه الأمثل، حيث يتم استخدام أحدث تكنولوجيا الاتصالات ونقل المعلومات في قياس منسوب المياه عن بعد من خلال منظومة الرصد الآلى "التليمتري".

1- استخدام أحدث تكنولوجيا الاتصالات ونقل المعلومات في قياس منسوب المياه عن بعد من خلال منظومة الرصد الآلى "التليمتري".

2-مراقبة مناسيب ونوعية المياه بشبكات الترع والمصارف ومحطات الرفع.

3- استخدام الطاقة الشمسية فى المحطات بما يضمن استدامة تشغيلها على مدار اليوم.

4- جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة لتمكين متخذى القرار من اتخاذ القرارات الفورية لتحقيق الإدارة المثلى للمياه خاصة فى موسم الأمطار وفترة أقصى الاحتياجات والتعامل الفورى مع أية طوارئ فى شبكة الرى.

5- تركيب وتشغيل وصيانة المحطات ذاتياً بأيدى مهندسى وفنيى الوزارة.

6- شبكة مراقبة لنوعية المياه بما يحقق الإنذار المبكر .

7- تنفيذ منظومة للمراقبة وأعمال تطوير البرمجيات بواسطة مهندسى الوزارة.

8-إنشاء مركز بيانات متكامل لربط كافة أنظمة الرصد اللحظى الحالية والمستقبلية.