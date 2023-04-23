كندا تعلق أنشطتها الدبلوماسية فى السودان مؤقتا

وكالات

قررت كندا تعليق أنشطتها الدبلوماسية مؤقتا في السودان، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وفى سياق آخر، أكدت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، اليوم الأحد، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، يتابع ما يجرى فى السودان عن كثب، ويبحث منذ عدة أيام مع نظرائه بالمنطقة الأوضاع فى البلاد، حيث دخل القتال العنيف الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسبوعه الثاني.

وأكد قصر الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي يحشد كل جهوده، من أجل ضمان سلامة الرعايا الفرنسيين بالسودان، حيث قتل أكثر من 400 شخص خلال أسبوع.

كما أكدت الرئاسة الفرنسية: "بالتواصل مع شركائنا، يتم تضافر كل جهود الرئيس لضمان سلامة الجالية الفرنسية هناك، وهي أولوية عاجلة".